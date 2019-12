„The Farewell“: Trauerarbeit auf Chinesisch

„The Farewell“ ist der erst Film von Lulu Wang. Die Regisseurin wurde in China geboren und zog mit 6 Jahren in die USA. In ihrem Spielfilmdebüt behandelt sie ihre persönliche Lebensgeschichte und zeigt die Schwierigkeiten, denen Menschen mit Migrationshintergrund ausgesetzt sind ohne dabei ihre Herkunft zu problematisieren. Im Zentrum der Tragikomödie steht ein moralisches Dilemma, das die Gehirnzellen des Publikums sofort in Bewegung bringt. Die Frage ob man der todkranken Oma von ihrer Krankheit erzählen soll oder nicht sorgt für eine spannende Diskussionsgrundlage über Familie und Verantwortung. Wang schafft es diese Frage so elegant zu stellen, dass die Gespräche noch außerhalb des Kinosaals weitergehen können.

Europäischer Einfluss