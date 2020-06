"The Meyerowitz Stories (News and Selected)": Eine verkorkste Familie gespielt von lauter Stars

Stiller und Sandler in Bestform

Baumbach bringt einiges an Wortwitz und Situationskomik unter, wechselt aber auch immer wieder zu ernsteren Tönen, weil diese Familie Schicksalsschläge in Form von ausgedehnten Krankenhausaufenthalten bewältigen muss. Das Zusammenspiel von Stiller und Sandler funktioniert einfach prächtig und fördert in beiden Darstellern nur das Beste zutage. Anlässlich einer Vernissage mit Werken ihres Vaters kommen die Zwei beispielsweise zunächst in ein hitziges Streitgespräch und fangen auf dem Rasen vor der Galerie eine Keilerei an, um gleich danach sehr emotionale Eröffnungsreden zu halten. Übrigens ist auch Emma Thompson als dauerbetrunkener Alt-Hippie sehenswert; und es ergibt obendrein einen nostalgischen Anblick, wenn der mittlerweile doch etwas übergewichtig gewordene einstige „Marathon-Mann“ Hoffman als 80-Jähriger mehrmals durch die Straßen von New York läuft.

Abgesehen von Allens Einflüssen, lässt gerade dieser Film auch an ein Werk wie „The Royal Tenenbaums“ von Wes Anderson denken. Als zusätzlichen Bonus hat Baumbach für die Filmmusik Randy Newman verpflichtet. Daher ist die vertrackte Familiengeschichte nicht nur schauspielerisch und optisch, sondern auch akustisch top und erhielt nach der Vorführung in Cannes vierminütige Standing Ovations.

5 von 5 schwergewichtigen kleinen Metallskulpturen