„Vom Gießen des Zitronenbaums“: Da kann man ja nur lachen

Elia Suleiman ist ein in Nazareth geborener Regisseur, der in all seinen Filmen auch selber vor der Kamera steht. Seine Person ist eng mit den Geschichten, die er erzählt, verbunden, weshalb man sich nie sicher sein kann, wo hier die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verlaufen. Suleiman lebte in unterschiedlichsten Ländern und bezeichnet sich selbst als Weltenbürger ohne Nationalität. Diese Haltung spürt man auch in seinem neuesten Werk. Ohne ein Wort zu sprechen, reist der Protagonist durch die Welt und saugt die Eindrücke aus der Umgebung in sich auf.

Menschliche Komödie