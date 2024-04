Als "spektakulär" bezeichnet Schwarzenegger James Camerons Blockbuster. "Jeder kennt die Geschichte der Titanic und weiß, dass sie auf einen Eisberg treffen wird. Also wartet man einfach den ganzen Film auf den großen Absturz. Aber in der Zwischenzeit baut er all diese Geschichten und Beziehungen auf – all die verschiedenen Charaktere und so weiter. Ich fand es wirklich gut gemacht, die visuellen Effekte, die persönlichen Geschichten über die Menschen, die Entwicklung der Charaktere, die Action und dann das Ende. Die emotionale Achterbahnfahrt war – und die Musik. Alles war eine glatte 10."