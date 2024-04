Dieser Serienhit darf hier natürlich auch nicht fehlen – noch dazu basiert er ebenfalls auf einem Videospiel. Mit "The Mandalorian"-Star Pedro Pascal und der jungen "Game of Thrones"-Darstellerin Bella Ramsey in den Hauptrollen, wusste das Endzeit-Abenteuer zu begeistern.

Gemeinsam muss sich das ungleiche Duo durch eine von Zombie-ähnlichen Wesen überrannte Welt schlagen, in der ein Pilzbefall für den Untergang der Menschheit gesorgt hat. Inzwischen sind bereits die Dreharbeiten zu einer zweiten Staffel in vollem Gange, in der vier neue Charaktere mit angesagten Jungstars besetzt werden.

Die erste Staffel von "The Last of Us" umfasst neun Episoden und ist auf dem Streamingdienst Sky X sowie über Sky Q auf Abruf verfügbar.