"1899": Das steckt hinter den Plagiatsvorwürfen zur Netflix-Serie

Idee zur Netflix-Serie gestohlen?

Autorin Cagnin veröffentlichte auf Twitter auch ein Bild einer Pyramide in der Wüste, das sowohl in ihrem Graphic Novel als auch in "1899" vorkommt. Laut "Screenrant" behauptet sie auch, dass sowohl die ungeklärten Todesfälle, als auch die wiederkehrenden Dreieckssymbole von ihrem Graphic Novel abgekupfert sein sollen. Weitere Indizien, die auf ein Plagiat hindeuten würden, seien die Tatsachen, dass auch in "Black Silence" ein internationales Ensemble im Fokus stehe und der Kapitän seltsame Stimmen höre.

Die Handlung von "Black Silence" findet aber nicht auf einem Schiff, sondern auf einem Raumschiff statt. Das Ende von "1899" deutet jedoch an, dass es in der nächsten Staffel durchaus um Reisen ins Weltall gehen könnte.