Die 10 Top-Serien 2020 (bisher) bei Netflix und 1 totaler Flop

NEVER HAVE I EVER, Staffel 1

"Noch nie in meinem Leben", so der deutsche Titel der Netflix-Serie, ist eine gelungene Highschool-Dramedy rund um die 15-jährige US-Inderin Devi Vishwakumar (Maitreyi Ramakrishnan). An der Schule ist sie mit ihren beiden Freundinnen Paxton und Eleanor in der Außenseiterrolle. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters leidet sie an einer unerklärlichen Lähmung und ist ein Jahr an den Rollstuhl gefesselt. Das ändert sich aber rasch wieder als sie beginnt, sich für Jungs zu interessieren. Als sie auf einmal wieder laufen kann, will die quirlige Devi so schnell wie möglich das Beste aus ihrem Teenie-Leben machen. Dabei schießt sie gelegentlich ein wenig übers Ziel.

Teenie-Version von "Sex Education". Hohes Suchtpotenzial für ein jüngeres Publikum! Zweite Staffel bereits in Planung.