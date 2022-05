75. Filmfestspiele Cannes eröffneten mit Zombiekomödie

Der Regisseur Michel Hazanavicius ("The Artist") hat gemischte Gefühle darüber, das Filmfestival in Cannes mit einer Zombiekomödie eröffnet zu haben. Die aktuellen Ereignisse lösten bei allen große Angst aus, sagte er am Mittwoch, wohl in Bezug auf den Krieg in der Ukraine. "Das Festival mit einem fröhlichen Film zu eröffnen, ist zugleich seltsam und auch eine große Ehre."