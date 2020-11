9 meisterhafte Filme aus dem Iran, die man gesehen haben sollte

Die Goldene Palme in Cannes setzte für Abbas Kiarostami einen vorläufigen Höhepunkt der bis dato höchst zögerlich angebahnten Akzeptanz des Regisseurs - ironischerweise für ein Werk, das von iranischer Seite erst knapp vor Beginn des Festivals für eine Wettbewerbsteilnahme freigegeben wurde. Gründe dafür mochte Kiarostami, in Cannes eher vorsichtig mit Äußerungen, nicht angeben. Vermutlich hatte das Regime Probleme mit dem Protagonisten des Films, der Selbstmord begehen will und dafür in der Peripherie von Teheran Helfer sucht. Fast durchwegs in Realzeit verfolgt ihm die Kamera bei dieser Autofahrt in Richtung Todsünde, bei der ihm Passanten entsetzt Abfuhren erteilen und die Predigten eines islamischen Seminaristen nicht helfen.