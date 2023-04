Worum geht's in "A Haunting in Venice"?

"A Haunting in Venice" basiert auf dem Agatha-Christie-Roman "Die Schneewittchen-Party", in dem erneut Hercule Poirot die Hauptrolle spielt.

Die Story spielt im düster-unheimlichen Venedig der Nachkriegszeit am Abend vor Allerheiligen. Poirot, inzwischen im Ruhestand, lebt im selbstgewählten Exil in der glamourösesten Stadt der Welt. An besagtem Abend nimmt er nur widerwillig teil an einer Séance in einem verfallenen Palazzo, in dem es angeblich spukt. Als einer der Gäste ermordet wird, gerät der Detektiv in eine abgründige Welt voller Schatten und Geheimnisse…

Schon der kurze Teaser-Trailer lässt erahnen, dass wir es mit "A Haunting in Venice" mit dem bisher gruseligsten, düstersten und vielleicht auch spannendsten Poirot-Fall zu tun bekommen. Ein Mix aus Crime, Horror und Thriller also? Klingt nach einem kurzweiligen Kinovergnügen ...