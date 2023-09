Pensionsreifer Equalizer

Regisseur Antoine Fuqua entlässt uns mit der Gewissheit, dass der Equalizer sozusagen in Pension gegangen ist: Er hat auf Sizilien seinen Frieden gefunden und kann sich in dem Küstenort zur Ruhe setzen, um sein von Gewalt bestimmtes Leben hinter sich zu lassen. Auch eine Frau, die im örtlichen Restaurant arbeitet, hat bereits ihr Interesse für ihn bekundet und zu flirten begonnen. Ein geradezu idyllischer Ausklang somit, nach all den Toten.

Zusätzlich werden zwei Fragen, die sich uns im Verlauf des Films aufgedrängt haben, sozusagen noch in letzter Sekunde geklärt: Was hatte der Equalizer überhaupt in Süditalien zu suchen und warum unterstützt er die CIA-Frau (Dakota Fanning)?

McCall ist nach Sizilien gekommen, um einem pensionierten US-Handwerker zu helfen, der durch Cyber-Kriminalität um all seine Ersparnisse gebracht wurde. Und der Equalizer steht zur aufstrebenden CIA-Mitarbeiterin in einem besonderen Verhältnis, da er ihre Mutter gekannt hat.

"The Equalizer 3 – The Final Chapter" ist derzeit in unseren Kinos zu sehen. Hier geht's zu den Spielzeiten!