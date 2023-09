"Who is Erin Carter?": Das Ende der Netflix-Serie erklärt

Wie kommt es also zum Namen Erin Carter?

Ihr Berufswunsch war es Polizistin zu werden und machte auch eine Ausbildung in dem Bereich. Nachdem ein Zwischenfall mit dem Widerling eines Mitschülers ihrer Polizeikarriere ein Ende gesetzt hatte, wurde sie von Detective Inspector Jim Armstrong für die fiktive Centralized Intelligence and Operations Agentur rekrutiert, um verdeckt zu arbeiten.

Für ihre Arbeit als Maulwurf in einer kriminellen Bande nahm sie den Namen Kate Jones an. Als die Polizei bei einem Raubüberfall der Bande auf ihre Freundin Lena (und beinahe auch auf sie selbst und Lenas kleine Tochter Harper) schoss, begab sie sich mit Lenas Tochter – in der Annahme, dass ihre Mutter tot sei - und einem Teil der Beute auf die Flucht und nahm einen neuen Namen an: Erin Carter.