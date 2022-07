Doku-Serie mit Ryan Reynolds

Was sich anhört wie das Drehbuch einer Hollywood-Komödie, ist in Wirklichkeit die Handlung einer neuen Doku-Serie, die am 25. August auf Disney+ startet. "Welcome to Wrexham" heißt sie und bei den beiden Schauspielern handelt es sich um Rob McElhenney ("It's Always Sunny in Philadelphia") sowie niemand geringeren als Ryan "Deadpool" Reynolds.

Der Trailer verspricht eine Serie voller Emotionen, Humor und Bodenständigkeit, die vielleicht endlich eine andere Seite von Reynolds zeigt, der sich in den letzten Jahren zu sehr auf den betont lässig-frechen Humor seiner Paraderolle verlassen hat. Nicht nur für Fußball-Fans, sondern für alle, die Geschichten über Träume, Familie, Zusammenhalt und Erfolg zu schätzen wissen.