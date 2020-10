Adam Sandler fliegt für Netflix bald ins All

Netflix scheint Adam Sandler zu lieben, denn die Zusammenarbeit geht in die nächste Runde. Nachdem Sandler die anspruchsvolle Rolle eines spielsüchtigen Juwelenhändlers in "Der schwarze Diamant" übernommen hatte, danach in der Krimikomödie "Murder Mystery" mitwirkte und erst kürzlich in dem eher zahmen Grusel-Klamauk "Hubie Halloween" zu sehen war, erhält er nun die Gelegenheit, ins All aufzubrechen, wie Deadline berichtet.