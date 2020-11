Afroamerikanische Darstellerin als Hauptfigur in "Green Lantern"-Serie

Divers

Die Produktion, die in Zusammenarbeit zwischen HBO Max, DC, Berlanti Productions und Warner Bros. entsteht, soll eine Adaption des legendären Comic-Franchise werden, die von einer Vielzahl an Lanterns und deren Abenteuern erzählt. Mit Alan Scott wird das erste Mal auch ein homosexueller Mann als Lantern in einer Verfilmung auftreten. Wir bleiben gespannt!