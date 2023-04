"Air – Der große Wurf": Die wahre Geschichte hinter dem Filmhit

Die Geburtsstunde der Air Jordans

Doch Vaccaro war von seiner Idee überzeugt und glaubte nicht nur an Jordan und dessen Charisma, sondern auch und vor allem an "seine" Marke Nike. Schon vor dem Jordan-Deal gelang es ihm, einen jungen Spieler namens Larry Bird mit einem Paar Nikes auf das Cover des weltberühmten Magazins "Sports Illustrated" zu bringen. Das war zwar ein Schritt in die richtige Richtung, bis zur Revolution der Popkultur mussten aber noch viele Kilometer zurück gelegt werden.

Just als 1984 Nike kurz davor war, seine Basketballsparte aufgrund finanzieller Misserfolge zu schließen, setzt sich Vaccaro in den Kopf, das gesamte Sponsoring-Budget in Jordan zu investieren. Weder Knight noch die Nike-Mitarbeiter Rob Strasser (im Film: Jason Bateman) und Howard White (Chris Tucker) oder Jordans Agent David Falk (Chris Messina) sind – zumindest anfangs – von der Idee begeistert, Falk rät seinem Schützling gar von dem Deal ab.