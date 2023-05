"AKA" auf Netflix: Das Ende des Actionfilms erklärt

Was passiert mit Helene und Jonathan?

Jonathan wird von Adam in die Obhut des Jugendamtes gebracht. In der Zwischenzeit kommt Helene ins Gefängnis. Als sie aus dem Knast entlassen wird, werden ihr Informationen über den Aufenthaltsort ihres Bruders verwehrt. Sie wendet sich an Adam, der ein Treffen mit ihr und Jonathan in einem Bus arrangiert. Dort tötet Adam einen weiteren französischen Agenten, um die Sicherheit von Helene und Jonathan zu gewährleisten.