Emotionale Romanverfilmung

“All of us Strangers” ist der neuste Film des britischen Regisseurs Andrew Haigh. Der Film ist von Taichi Yamadas Roman “Strangers” inspiriert, doch nimmt sich in der Filmadaption viele Freiheiten. Wie in Andrew Haighs Durchbruchfilm “Weekend” steht eine homosexuelle Beziehung im Zentrum der Geschichte. Haigh ist ein Meister darin, mit wenigen Mitteln seinen Figuren Tiefe zu verleihen und liefert mit “All of us Strangers” sein bisher emotionalstes Werk ab.

Die Hauptrollen werden von "Fleabag"-Star Andrew Scott und "After Sun”-Darsteller Paul Mescal gespielt. Beide Männer brillieren mit ihren schauspielerischen Leistungen und machen diesen Film zu einer fast schon therapeutischen Auseinandersetzung mit sich selbst.

Wann erscheint "All of Us Strangers"?

"All of Us Strangers" erscheint am 8. Februar 2024 in unseren Kinos!