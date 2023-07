Schon Wochen zuvor und spätestens seit Kinostart des "Barbie"-Films sieht die Welt pink. "Hi Barbie", "Hi Ken": In dem Hollywood-Streifen begrüßen sich unzählige Barbies und Kens am Strand vom Barbie-Land. Doch dann fällt ein anderer Name – Allan – und man hält förmlich den Atem an. Die Endlosschleife an gleichen Namen wird abrupt unterbrochen.

Wer jene Figur ist, welche Rolle sie spielt und warum Allan-Puppen nun für horrende Preise versteigert werden, erfährst du hier.