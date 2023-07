Eine große Inspiration für "Barbie" war das Musical “Der Zauberer von Oz”. Der 1939 erschienene Film spielt auch in einer fiktionalen Welt und wurde nahezu gänzlich im Studio gedreht. Als Referenz dazu findet sich in der Barbie-Welt ein Kinoposter zu “Der Zauberer von Oz”. Das Szenenbild verweist auch immer wieder auf das ikonische Musical. Die geschwungenen Straßen in Barbies Welt sind ganz klar von den Backsteinstraßen inspiriert, und auf ihrem Weg in die reale Welt reisen Barbie und Ken durch ein Blumenfeld, das nahezu ident zu jenem ist, dass man in “Der Zauberer von Oz” zu sehen bekommt.