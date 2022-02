Cattrall in "And Just Like That" nicht willkommen

In einem Interview mit "Variety" betonte der kreative Kopf hinter den beiden Serien mit klaren Worten und nicht überhörbarem beleidigtem Unterton klar, dass die 65-jährige Schauspielerin im "SATC"-Universum nicht mehr willkommen sei. Auf die Frage, ob die Türen für Cattrall bei "AJLT" (von einer zweiten Staffel ist bereits die Rede) offen stehen würden, antwortete er:

"Nein. Genauso wie es keinen Gedanken gab, dass Kim jemals bei 'And Just Like That' mitmachen würde, weil sie gesagt hat, was sie gesagt hat." Und weiter: "Ich habe keine realistische Erwartung, dass Kim Cattrall jemals wieder auftaucht." King ließ es sich zudem nicht nehmen, alle Samantha-Fans in die Schranken zu weisen: "Der einzige Ort, an dem ich an magischem Denken teilnehme, ist die Fiktion."