Andrew Garfield hatte recht: Spider-Man sollte Iron Man nicht anhimmeln

Prophetisch

Andrew Garfield, der Spider-Man in Marc Webbs "The Amazing Spider-Man" und "The Amazing Spider-Man 2“ verkörperte, zeigte sich in einem wiederentdeckten Interview, das auf einer Pressetour entstand, skeptisch gegenüber einer möglichen Kollaboration zwischen Peter Parker und Tony Stark. "Er würde nicht mit Tony Stark auskommen. Er ist zu arrogant, seine Ethik ist zweifelhaft und Peter ist ein Mann des Volkes. Peter ist der Held der Arbeiterklasse, während Tony dieser reiche Multi-Milliardär ist, der nicht besonders verantwortungsbewusst oder herzlich ist", sagte Garfield bereits im Jahr 2014.