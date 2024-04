"Back to Black": Wo kann man den Soundtrack zum Biopic hören?

Amy auf dem Coffee Table

Um Hintergründe zum Biopic nochmal nachlesen zu können, sollte man vielleicht auf das Coffee Table Book "In Her Words" zurückgreifen. Dieses Werk bietet einen einzigartigen Einblick in das Vermächtnis der talentierten Musikerin. Das Buch wird vor allem als eine Art Vermächtnis verstanden, in dem ihre Eltern Janis Winehouse-Collins und Mitch Winehouse in Amys Namen sprechen.