Margot Robbie spielt in "Barbie" nicht nur die Hauptrolle, sondern fungiert hinter der Kamera auch als Co-Produzentin. Ursprünglich wäre das auch ihre einzige Aufgabe gewesen, ging es zumindest nach Robbie selbst. Die nämlich wollte unbedingt "Wonder Woman"-Star Gal Gadot als Puppenikone sehen.

Gadot umgebe eine "Barbie-Energie", so Robbie in einem früheren "Vogue"-Interview. "Weil sie so unglaublich schön ist, aber man hasst sie nicht dafür, dass sie so schön ist, denn sie ist so aufrichtig und so enthusiastisch freundlich, dass es fast schon bekloppt ist." Gadot aber musste aus Termingründen absagen.