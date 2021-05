Erinnerungen an Peter Jackson

Der Trailer lässt auf eine geglückte Balance zwischen Horror und Comedy schließen, die Autor und Regisseur Karl Holt, der zugleich auch die Hauptrolle spielt, hier abliefert. Bei den blutig-verrückten Momenten, die wir geboten bekommen, muss man direkt an Peter Jacksons überdrehtes Gore-Fest "Braindead" denken. Es wäre Karl Holt zu wünschen, dass sein Film-Debüt ebenfalls zum Auftakt einer derart großen Karriere wird.

"Benny Loves You" startet zunächst am 7. Mai in ausgewählten US-Kinos. Ein Film-Start in Österreich ist derzeit eher unwahrscheinlich, aber für das Angebot eines Streaming-Dienstes wäre dieses Werk perfekt geeignet.