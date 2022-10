Erstaunlich lange hat es gedauert, ehe Dwayne "The Rock" Johnson (50) in die Riege der Superhelden aufsteigen darf. Wobei: Wenn er ab dem 20. Oktober in "Black Adam" als titelgebender DC-Muskelberg die Leinwand erobern will, wird er das nicht als waschechter Recke für das Gute, ja noch nicht einmal als Antiheld tun – Antischurke trifft es wohl eher. Dass Black Adam das Potenzial hat, frischen Wind ins Kino zu wedeln, zeigt der Blick auf seinen Comicbuch-Ursprung.