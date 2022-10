"Black Adam": Hat der DC-Blockbuster eine Post-Credit-Szene?

Der Antiheld Black Adam, gespielt von Dwayne "The Rock" Johnson, sorgt zurzeit auf den hiesigen Kinoleinwänden ordentlich für Chaos. Wird es darin wie in so vielen Comic-Verfilmungen eine Szene in oder nach dem Abspann geben?

Mittlerweile ist es Gang und Gebe, dass es nach dem eigentlichen Ende eines SuperheldInnen-Films noch zusätzliche Szenen gibt. Diese locken meist mit der Hoffnung, dass man in dieser Post-Credit-Szene entweder eine geliebte Figur wiedersehen wird und/ oder, dass man einen kurzen Blick in die Zukunft des Filmuniversums werfen kann. Das macht das Warten darauf erträglich. Doch mittlerweile muss man nicht nur darum fürchten, dass es EINE weitere Szene, sondern sogar ZWEI weitere Szenen geben wird, die sich bis zum letzten Moment des Blockbusters ziehen.

Ihr fragt euch bestimmt alle, wie lange ihr im Kino vor der großen Leinwand sitzen bleiben müsst, bis ihr nach Hause gehen könnt. Wir verraten es euch.