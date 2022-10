Besondere Figuren

Auch bei den Figuren fällt auf, dass es sich hierbei nicht um einen 08/15-SuperheldInnen-Film handelt, denn der Cast zeichnet sich durch einen Großteil an BiPoC (Black, Indigenous and People of Colour) aus: Angefangen bei Dwayne "The Rock" Johnson als Titelfigur über Sarah Shahi als Professorin bis hin zu Viola Davis und Noah Centineo aus der "To all the Boys"-Reihe. Dadurch erinnert der Blockbuster stark an "Black Panther", in dem ähnlich viele BiPoC vorkamen.

Abgesehen von einem BiPoC-Superhelden liefert "Black Adam" auch eine andere Art von Superhelden, den man selten antrifft – nämlich einen, der in die Jahre gekommen ist. Bei diesem handelt es sich um Pierce Brosnan. Einen "alten" Superhelden zu sehen ist eine schöne Abwechslung.