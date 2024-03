Als der Geschäftsmann Gus in finanzielle Schwierigkeiten gerät, wendet er sich an seinen alten Freund Ricky, der sein Geld mit illegalen Waffen- und Drogendeals verdient. Um seinen Schuldenberg los zu werden, schreckt Gus jedoch auch nicht vor Kriminalität zurück und findet sich schon bald in einem Kreislauf von Schießerein und Morden wieder.

Die Gewalt wächst Gus schon bald über den Kopf und er setzt alles daran, um heil aus Rickys Geschäften rauszukommen. Durch seinen verzweifelten Ausstieg macht er sich jedoch zahlreiche Feinde und droht mehr als nur seine Scheine zu verlieren

