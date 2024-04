Mit "Bodkin" startet auf Netflix bald eine schwarzhumorige Thrillerserie, in der eine bunt gemischte Gruppe von Podcaster:innen das rätselhaften Verschwinden von drei Fremden in einem idyllischen Küstenstädtchen in Irland aufklären will.

Womit auch der Titel erklärt wäre, denn so nennt sich die Kleinstadt, wo das mysteriöse Geschehen vor sich geht. Dass es hier viel zu rätseln gibt, aber auch etliche skurrile Vorkommnisse zu erwarten sind, deutet bereits der Trailer unmissverständlich an: