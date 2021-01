"Breaking News in Yuba County"-Trailer: Schräge Krimi-Satire

Da lassen die Coen-Brüder und ihr geniales "Fargo" – egal ob in Film- oder Serienform – aber kräftig grüßen. Ein verschwundener Ehemann (Matthew Modine), eine vorgeblich am Boden zerstörte Ehefrau (Allison Janney, Oscar-Preisträgerin "I, Tonya"), eine sensationslüsterne Lokal- Reporterin (Mila Kunis) und eine psychopathische Killerin (Awkwafina) stellen eine explosive Figuren-Konstellation dar.

Regisseur Tate Taylor, von dem Filme wie das Oscar-prämierte Sozial-Drama "The Help" oder der Psycho-Thriller "The Girl on the Train" stammen, hat sich für "Breaking News in Yuba County" auf jeden Fall von den Coens inspirieren lassen und viel schwarzer Humor ist in sein neuestes Werk miteingeflossen, wie bereits der Trailer beweist. Ein bizarres Ereignis reiht sich hier offenbar an das nächste.