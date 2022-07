K-Pop-Band BTS kündigt Disney-Filmprojekte an

Diese drei Film- und Serienprojekte sind geplant

Der Film "BTS: Permission To Dance On Stage - LA" zeigt die Live-Performance im SoFi-Stadion von Los Angeles im November 2021. Wann das Konzert auf dem Streamingdienst verfügbar sein wird, ist noch nicht bekannt.

Die Doku-Serie "BTS Monuments: Beyond the Star" hingegen soll schon im nächsten Jahr erscheinen, wie Disney bekanntgab. Diese folge "der unglaublichen Reise von BTS, den Pop-Ikonen des 21. Jahrhunderts", heißt es. Die Doku soll "einen riesigen Fundus an Musik und Filmmaterial aus den vergangenen neun Jahren" zeigen und zudem Einblicke "in das tägliche Leben, die Gedanken und Pläne der BTS-Mitglieder" geben.

In der Realityshow "In The Soop: Friendcation" werden nicht alle BTS-Stars zu sehen sein. Lediglich V (26) ist mit von der Partie. Mit den Schauspielern Park Seo-joon (33), Choi Woo-shik (32), Park Hyung-sik (30) und Rapper Peakboy (33) begibt sich der K-Pop-Star "auf eine Überraschungsreise". Die fünf Freunde genießen dabei "eine Vielzahl von Freizeit- und Spaßaktivitäten".