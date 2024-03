John Travolta will noch einmal groß abkassieren – zumindest in einer Filmrolle als Dieb, der sich eigentlich zur Ruhe gesetzt hat. Ob er für "Cash Out" auch eine entsprechend große Gage an Land gezogen hat, wissen wir zwar nicht, aber für Fans von traditionellen Heist-Movies dürfte das Werk allemal lohnend sein. Ein Trailer deutet zumindest darauf hin, denn was kann man sich mehr wünschen, als Autorverfolgungsjagden, Schlägereien und Split-Screen?