Wird dieser Film ein Wendepunkt für Woody Harrelson?

"Champions" ist eine Feel-Good-Komödie mit Woody Harrelson in der Hauptrolle. Harrelson machte sich vor allem als großartiger Nebendarsteller in Filmen wie "No Country for Old Men", "Zombieland" und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" einen Namen. Diesmal steht er im Zentrum der Geschichte und zeigt sein Faible für schwarzen Humor und derbe Sprüche. Das Basektball-Team, das von ihm trainiert wird, ist mit SchauspielerInnen mit besonderen Bedürfnissen besetzt.