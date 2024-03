Ein Regisseur mit Vorlieben fürs Weirde

Von Regisseur Lee Byeong-heon stammt zum Beispiel der Eastern "The Good, the Bad and the Weird" von 2008 und er hat mit seinem vorigen Film, der Action-Komödie "Extreme Job", einen Riesenhit in seinem Heimatland gelandet. Falls sein neuester Streich nun hält, was der Trailer verspricht, kann er auch mit "Chicken Nugget" einen vollen Erfolg verbuchen.

Für Netflix hat sich die Veröffentlichung von Produktionen aus Südkorea in den letzten Jahren ohnehin so gut wie immer bewährt, obwohl es schwer sein dürfte, "Squid Game" zu toppen. Humorvoller wird die neue Serie aber auf jeden Fall.

Auch ein anderes Chicken Nugget ist übrigens seit Dezember 2023 bei Netflix in Form von "Chicken Run: Dawn of the Nugget" verfügbar.