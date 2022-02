"Chip und Chap"-Trailer: Disney+-Comeback nach 30 Jahren

Viele Stars in der Cartoon-Welt

Zur Besetzung gehören außerdem Will Arnett ("Arrested Development"), Eric Bana ("Dirty John"), Flula Borg ("Pitch Perfect 2"), Dennis Haysbert ("24"), Keegan-Michael Key ("Schmigadoon!"), Seth Rogen ("Pam & Tommy"), J.K. Simmons ("Being the Ricardos") und Chris Parnell ("Saturday Night Live").

Regie führt Akiva Schaffer ("Saturday Night Live"), das Drehbuch stammt von Dan Gregor und Doug Mand ("Crazy Ex-Girlfriend"), produziert wird der Film von Todd Lieberman ("Wonder") und David Hoberman ("Die Schöne und das Biest").

"Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" feiert seine Premiere am 20. Mai 2022 exklusiv auf Disney+.