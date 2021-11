Nightmare before Christmas (1993)

Bereits Anfang der 90er Jahre bewies sich Tim Burton als Meister schaurig-schöner Geschichten, "Nightmare before Christmas" ist wahrscheinlich sein familienfreundlichstes Opus Magnum:

Im Mittelpunkt steht Skellet Jack Skellington aus Halloweentown, wo jeden Tag Halloween ist. Eines Tages aber entdeckt er Weihnachten – und sofort frisst er einen Narren daran. Jack möchte diesen Feiertag in Halloweentown etablieren, weshalb er, schwupps, den Weihnachtsmann entführt. Das Chaos beginnt ...

Düster, humorvoll, gruselig, aber das Herz immer am rechten Fleck: "Nightmare before Christmas" mutet wie ein schlafwandlerisch-poetischer Alptraum in allerbesten Sinne an.

