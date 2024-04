Alpen-Urlaubsparadies wird zur Hölle

Widerwillig verlässt das 17-jährige Gretchen ihre amerikanische Heimat, um bei ihrem Vater zu leben, der gerade mit seiner neuen Familie in ein Resort in den deutschen Alpen gezogen ist. In ihrem künftigen Wohnsitz angekommen, wird sie von Herrn König, dem Chef ihres Vaters, begrüßt, der ein unerklärliches Interesse an Gretchens stummer Halbschwester Alma zeigt. In diesem ruhigen Urlaubsparadies scheint etwas nicht zu stimmen.

Gretchen wird von seltsamen Geräuschen und blutigen Visionen geplagt, bis sie ein schockierendes Geheimnis entdeckt, das auch ihre eigene Familie betrifft.