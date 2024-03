Elodie hätte die Welt entdecken können

Carter verkörperte in "Damsel" Floria, Elodies kleine Schwester. In der letzten Szene im Film kehrt Floria gemeinsam mit ihrer Schwester, ihrer Stiefmutter und dem (doch nicht bösen) Drachen zurück in die Heimat. Elodie ist mit ihrer (wahren) Familie also glücklich vereint.

Doch, so erzählt Carter, wurde auch ein anderes, alternatives Ende gedreht. In diesem Finale zieht Elodie alleine weiter, verlässt ihre Stiefmutter und Schwester also und kehrt auch ihrer Heimat den rücken. Der Drache wäre aber (höchstwahrscheinlich) an ihrer Seite gewesen. "Es hätte dem, was in Zukunft passieren wird, einen komplett anderen Vibe gegeben", so Carter.

Dieses Ende wäre eine gute Überleitung zu einem möglichen zweiten Teil gewesen, in dem Elodie die Welt entdeckt (ein Wunsch, den sie während des Films immer wieder äußert) und zur Frau heranreift. Stattdessen haben sich die "Damsel"-Macher:innen dazu entschieden, Elodie in ihre Heimat zurückkehren zu lassen und sich um das dortige Volk zu kümmern. Bisschen altmodisch – und fad ...