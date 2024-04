"Dark Matter"-Trailer: Joel Edgerton in packender Sci-Fi-Serie

Jason Dessen hatte einst die Möglichkeit ein erfolgreicher Wissenschaftler zu werden, doch entschied sich stattdessen dafür ein liebevoller Ehemann und Familienvater zu werden. Er ist Physik-Professor an einer Universität in Chicago und führt ein relativ unaufgeregtes Leben, bis sich jedoch in einer Nacht alles verändert.

Nachdem Jason von einem maskierten Mann entführt wird, wacht er am nächsten Morgen in einem völlig neuen Leben auf. Seine Familie ist weg, dafür ist er nun ein anerkannter Physiker, doch der alternative Lebensweg, den er hier angeboten bekommt, schmeckt ihm ganz und gar nicht. Er setzt alles daran, seine Familie zu finden und in sein altes Leben zurückzukehren.