Was passierte mit dem verschwundenen Flugzeug? Ist Paula tot?

Es ist anzunehmen, dass von dem Moment an, in dem Paula Mudhi von ihrer Entdeckung, Stimmen im All empfangen zu haben, eigene Pläne schmiedete, in die sie nur Hadi einweihte. Mudhi wollte verhindern, dass die Welt von der Alien-Ankunft auf der Erde erfuhr, da sie überzeugt davon war, die Regierung würde den Außerirdischen feindlich begegnen und sie töten (zugegeben: sie hatte Recht damit, wie sich noch herausstellen sollte).

Mudhi selbst allerdings schien bereit für eine Kontaktaufnahme mit Aliens zu sein – wieso, das wird nicht gänzlich klar. In der Endszene in der südafrikanischen Wüste scheint es, als ob Mudhi Anführerin einer sektenähnlichen Verbindung wäre, die einen Kontakt mit Außerirdischen herbeisehnt. Wer diese Vereinigung ist und welche exakten Ziele sie verfolgen, darauf geht die Serie leider nicht ein.

Um Paula endgültig von ihrem Vorhaben abzubringen, lässt Mudhi das Flugzeug, in dem sich Paula, Hadi und weitere 175 Passagier:innen befinden, abstürzen. Eine Bombe im Gepäck, das Mudhis Gehilfin Nora an Bord schmuggelte, ließ das Flugzeug explodieren. Paula ist also tatsächlich tot, darin besteht in der finalen Folge von "Das Signal" leider kein Zweifel mehr.