"Das Signal": Lohnt sich die Netflix-Serie mit Florian David Fitz?

Ist "Das Signal" also das neue "Dark"?

Kein Zweifel, mit "Das Signal" ist Netflix ein großer Wurf gelungen, der für hohe Streaming-Quoten und Begeisterung sorgen dürfte. Auch die Cliffhanger am Ende jeder Folge laden zum Binge-Watching ein; da die Story in der kommenden Episode stets dort weiter erzählt wird, wo sie zuvor endete, fühlen sich die (ohnehin nur) vier einstündigen Episoden wie ein einziger langer Film an. Episode für Episode wird das Mysterium klarer, nach und nach entwickelt sich ein packender Sog.

Trotzdem ist "Das Signal" von Überflieger "Dark" doch ein ganzes Stückchen entfernt. Dazu ist die Story zu stringent, zu klassisch erzählt, das Mysterium zu wenig episch. Die Twists kommen, um sich der übergeordneten Stimmung der Serie anzugleichen, mit leisen Sohlen daher, auch wenn es manchmal einen Paukenschlag nötig gehabt hätte. Auf Antworten folgen keine neuen Fragen.

Mitunter weist die Story Längen auf und driftet in Side-Plots (die Wutbürger:innen!) ab, die sie eigentlich nicht notwendig gehabt hätte, da sie zur Lösung nichts beitragen und nur den Sinn haben, künstlich in die Länge zu ziehen. So hätte man durchaus eine ganze Episode streichen können, ohne an Sinn und Spannung zu verlieren. Auch einige Genre-Klischees konnte sich "Das Signal" nicht verkneifen – und die eine oder andere Überraschung ist dann doch keine.