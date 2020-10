Der Grund warum Produktionen wie "Ramy" heutzutage wichtig sind

"Ich weiß nicht, was ich da tue, Mann", sagt Ramy Hassan, zu einem älteren Kebab-Ladenbesitzer, den er aus der Moschee kennt. Seit kurzem ist Hassan arbeitslos und hin- und hergerissen zwischen der Religion seiner Eltern, die Einwanderer aus Ägypten und Palästina sind, und weltlichen Versuchungen. Er hat Sex vor der Ehe, begeht Ehebruch, nimmt Drogen und trinkt ab und an. "Ich glaube auch an Gott. Ich tue das wirklich, Mann – es gibt zu viele Zeichen", erzählt er im Monolog mit dem Ladenbesitzer. "Ich meine, einmal hat mir dieses Mädchen, zwei Minuten nachdem ich ihr Facebook-Bild zum Mastubieren benutzt habe, geschrieben." Ohne auf Ramys prekäre Situation einzugehen, antwortet der Ladenbesitzer nur teilnahmslos "Du masturbierst zu viel. Nicht gut." In den ersten Folgen wirft Ramy spirituelle Fragen auf und setzt sich mit dem Denkprozess eines Anfang Zwanzigjährigen auseinander. Auch die Probleme innerhalb der muslimischen Community werden aufgegriffen. "Ich versuche einfach, gut zu sein. Glaubst du wirklich, dass Gott sich darum sorgt, ob ich beim Füße waschen zwischen meinen Zehen gereinigt habe?", fragt er einen älteren Mann in der Moschee, der ihn aufmerksam machte, dass er die rituelle Waschung vor dem Gebet falsch vorgenommen habe.