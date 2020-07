Diagonale’20: Die Preisträgerinnen

Ausgezeichnet als bester österreichischer Spielfilm der Diagonale’20 wird Sandra Wollners in mehrfacher Weise fantastischer Noir-Science-Fiction-Film The Trouble With Being Born. „Oscillating between memory and projection into the future, this film is a testimonial to the breadth and timeliness of cinema. […] With poetic imagery and sound, as well as a good choice of actors, it creates an atmosphere of torment in which all the elements work well together”, bemerkte die aus Ruth Beckermann (Filmemacherin, AT), Greg de Cuir Jr. (Kurator, Autor, US/RS) und Inge de Leeuw (Programmerin International Film Festival Rotterdam, NL) bestehende Spielfilmjury der Diagonale’20, die The Trouble With Being Born gleich mit mehreren Auszeichnungen bedachte. So werden Wollners magisch-poetischer Androidenerzählung zusätzlich zum Großen Diagonale-Preis auch die Würdigungen in den Kategorien beste künstlerische Montage und bestes Sounddesign sowie der Diagonale-Schauspielpreis für Hauptdarsteller Dominik Warta und der Thomas Pluch Drehbuchpreis (Spezialpreis der Jury) zuerkannt. Bereits 2014 erhielt Sandra Wollner bei der Diagonale den Preis für den besten Nachwuchsfilm für Uns geht es gut (Regie mit Britta Schoening und Michaela Taschek). Der Große Diagonale-Preis des Landes Steiermark ist für sie somit die zweite Auszeichnung in einer Regiekategorie beim Festival des österreichischen Films. The Trouble With Being Born erzählt die Geschichte der Androidin Elli und einem Mann, den sie Papa nennt. Sie lassen sich durch den Sommer treiben, schwimmen tagsüber im Pool und abends nimmt er sie mit ins Bett. Sie macht ihn glücklich, dazu ist sie da. Der Spielfilm machte international vielfach von sich reden und wurde etwa bereits in der neuen Sektion Encounters bei den Internationalen Filmfestspielen Berlin ausgezeichnet.