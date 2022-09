Der harte Alltag hinter Gittern

Enthüllungsjournalisten reisen an die Orte, wo kein Mensch hin möchte – in die weltweit gefährlichsten Gefängnisse, in denen ein Klima der Einschüchterung und Gewalt herrscht. Diese lassen sich in deren Strafvollzuganstalten einschleusen und dokumentieren das Geschehen im Inneren. Dabei wird sowohl die Sicht der Gefangenen als auch die der Wärter eingenommen. Beide Parteien berichten davon, wie gewalttätig es unter den Häftlingen, aber auch zwischen Häftling und Wärter zugeht.

Die Eindrücke aus den verschiedenen Institutionen zeigen auf, mit welch diversen und teils ausgefallenen Methoden Gefangene bestraft werden und wo die Unterschiede zwischen dem Umgang mit Straftätern in verschiedenen Ländern liegen.

Alle Staffeln von "Die härtesten Gefängnisse der Welt" befinden sich auf Netflix.