"Das Duell um die Welt": Neue Folgen schon bald auf ProSieben!

Neue Folgen schon im Mai und Juli

Normalerweise zeigt ProSieben neue Folgen von "Das Duell um die Welt" immer im Herbst, dieses Jahr ist es allerdings früher so weit: Bereits am 7. Mai und am 16. Juli flimmern neue Ausgaben über die Bildschirme, natürlich jeweils wieder zur Prime Time. Wieso sich der Sender diesmal für Frühlings- und Sommer-Termine entschied, ist nicht bekannt.

Vielleicht möchte man damit auch das Format selbst huldigen – denn heuer feiert "Das Duell um die Welt" seinen durchaus bemerkenswerten zehnten Geburtstag. Die erste Folge ging damals am 21. Juli on air. Und der Rest ist Geschichte – ob des Kult-TVs oder Trash-TVs, muss jede/r für sich selbst entscheiden ...

Übrigens: Schon am 19. April starten die neuen Ausgaben des ebenso erfolgreichen (und gesellschaftskritischen) Formats "Joko & Klaas gegen ProSieben".