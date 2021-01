Ehren-Oscars für Tyler Perry und Film-Stiftung

Im Rahmen der Oscar-Verleihung Ende April sollen in diesem Jahr erstmals zwei Ehren-Oscars für humanitäre Verdienste vergeben werden. Empfänger sind Regisseur, Produzent und Schauspieler Tyler Perry (51) und die Stiftung "The Motion Picture & Television Fund" (MPTF), wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences am Donnerstag, den 14. Jänner, in Los Angeles mitteilte. Für ihr soziales Engagement erhalten sie den Jean-Hersholt-Preis.

Während der Corona-Pandemie habe es so viel Unterstützung für Bedürftige von der Filmindustrie gegeben, dass der Hersholt Humanitarian Award erstmals an zwei Empfänger gehen würde, hieß es in einer Mitteilung.