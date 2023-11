Wer sind Jeff und Shaleia Divine?

Jeff und Shaleia Ayan, jetzt bekannt als Jeff und Shaleia Divine, sind die Gründer von "Twin Flame Universe", die selbst "Twin Flames" zueinander sind. Sie geben an, einen direkten Draht zu Gott zu haben, weshalb sie auch erkennen können, ob ihre Mitglieder ihre eigene "Twin Flame" gefunden haben.

Verschiedenen Berichten zufolge gründete Jeff mehrere Unternehmen in der Hoffnung, Millionär zu werden, darunter eins, in dem er behauptete, er könne gegen eine Gebühr Krebs heilen. Da er einen Bachelorabschluss in BWL und nicht in Medizin hat, ist das aber sehr unwahrscheinlich.

Shaleia hingegen wurde in Kanada als Megan Plante geboren. Ihr spiritueller Glaube und ihre New-Age-Praktiken soll Jeff auf den "Twin Flame Universe"-Weg geführt haben, nachdem sie sich 2012 online kennengelernt hatten.