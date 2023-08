Mit "Ziemlich beste Freunde" lieferte das französische Regie-Duo Olivier Nakache und Éric Toledano 2011 ein Filmwerk für die Ewigkeit ab, eine mitten ins Herz treffende Symphonie über die Macht der Freundschaft und die Vielschichtigkeit des Lebens – und vor allem darüber, wie nahe Schmerz und Freude beieinander liegen können. Die Strahlkraft dieses Meisterwerks erkannten natürlich auch die Amis und schmissen mit "Mein Bester & Ich" (mit Bryan Cranston und Kevin Hart) 2019 ein Remake auf den Markt, das aber in allen Belangen gnadenlos floppte.

Nun versuchen sich die Deutschen an einer Neuverfilmung – aber nicht an "Ziemlich beste Freunde" (Gott sei Dank!), sondern an einem anderen Kinoerfolg von Nakache und Toledano: "Das Leben ist ein Fest" begeisterte 2017 Publikum und Kritiker:innen gleichermaßen.

Beim deutschen Titel hat man ein bisserl herumgemodelt: Der Film heißt "Ein Fest fürs Leben" und präsentiert Allzweckwaffe Christoph Maria Herbst in der Hauptrolle. Hier ist der Trailer: