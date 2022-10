"Ein Mann namens Otto"-Trailer: Grantiger Tom Hanks

Von Ove zu Otto im Filmremake mit Tom Hanks

Falls euch die Story übrigens bekannt vorkommen sollte, ist das kein Wunder, denn hinter "Ein Mann namens Otto" verbirgt sich das US-Remake des schwedischen Films "Ein Mann namens Ove" von Hannes Holm. Diese Tragikomödie aus dem Jahr 2015 war damals sogar für zwei Oscars nominiert. Dass sich Hollywood die Filmrechte gesichert hat, erscheint also naheliegend.

Regie führte bei dieser neuen Version Marc Foster, von dem bereits Werke wie "World War Z", "Drachenläufer", "James Bond – Ein Quantum Trost" oder "Christopher Robin" stammen. Anhand dieser Auswahl erkennt man, dass er harte Action, Zombie-Horror oder Abenteuer-Epen ebenso draufhat wie unterhaltsame Familienkomödien.

Während der Film bei uns erst im kommenden Jahr anlaufen wird, hat er in den USA bereits einen Weihnachtsstart. Das deutet vor allem auf eines hin: Man rechnet sich Oscar-Chancen für Tom Hanks aus. Um für die Oscars 2023 nominiert werden zu können, muss ein Film nämlich bereits im Vorjahr gestartet sein. So viel schlechte Laune kann sich also preistechnisch durchaus rentieren.

"Ein Mann namens Otto" soll am 3. Februar 2023 in unseren Kinos kommen.